Motorcycle a dal riba un auto cu sali dilanti di dje y despues un otro auto a pasa dal e motorcycle.

Diabierna mainta a drenta informe si un accidente banda di Wayaca Falls, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e dama chauffeur di un Honda CRV a subi caminda sin duna preferencia na un motociclista cu tabata bini di pariba y e motorcycle a bay dal riba e auto. Un rato despues e Hyundai Accent preto A24088 biniendo di pariba a pasa dal e motorcycle cual a ser laga riba caminda en espera di polis y roadservice. E chauffeur di e Accent no kier a warda y a sigui core bay. Inteligentemente un di e personanan na e sitio a logra saca foto di e chauffeur y e auto cu a djies sigui core bay aunke ela ser avisa cu e no mag bandona e sitio di accidente. Pa locual ta e motociclista ela resulta levemente herida pero no tabata mester di atencion di ambulans.