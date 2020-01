Trio di muchanan a purba ranca tas di dama turista pero no a logra ya cu e dama a grita y nan a core bay

Posted in

Diaranson anochi a drenta informe di un intento di atraco riba un pareha di edad banda di Renaisance, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a compronde cu aki lo ta trata di un pareha di edad cu tabata cana riba e pad di e hotel. E atracadornan di edad entre 15 pa 17 aña a topa e pareha turista y a purba ranca e tas pa asina bay cune. E no a logra. E turista femenino di edad a wanta su tas duro y cuminsa grita. E atracadornan a mira cu nan no ta bay logra. A core bay despues pero dor cu e turista a resisti y tene su tas duro a cay y herida su mes. E trio a core bay direccion di Seaport Market Place. Algun hende hasta a mira nan ta core y kita shirt pa keda lomba sunu. Ta trata di hobennan color scur. No a topa cu e trio cu a comete e atentado aki contra nos turistanan. Djey Polis a sigui busca pa e trio. Cameranan di seguridad di e hotel lo yuda pa asina haya sa kende e hobennan aki ta. E turista despues di atende cu Polis a cana bay nan auto y sigui pa nan hotel. E turistanan a splica cu nan tin 30 aña biniendo Aruba y nunca antes esaki a pasa cu nan. Awendia mester ta cauteloso segun e turistanan. Ademas a splica cu mester mas seguridad y camara pa asina graba e tipo di individuonan asina.