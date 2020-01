ST. DOMINICUS COLLEGE TA CELEBRA DI 105 AÑA DI EXISTENCIA CU UN SANTO SACRIFICIO

Posted in

Diamars mainta, Premier Wever-Croes a asisti na un Santo Sacrificio di Misa en conexion cu e celebracion di 105 aña di existencia di St. Dominicus College. Muchanan di e scol y docente y mayornan cu entusiasmo y alegria a ricibi e Premier di Aruba. Prome Minister na su momento tabata tin e oportunidad di duna un discurso chikito na unda el a expresasu gratitud na e ekipo di e scol aki cu a sa di educa hopistudiante cu awe a logra cosnan grandi pa Aruba. Despues di e Santo Sacrificio di Misa, Prome Minister hunto cu Minister Lampe a asisti na un recepcion den koffie camber di e scol.

No ta desconoci cu den e ultimo simannan aki enseñansa ta enfrentando retonan grandi mirando cu scol Cacique Macuarima a ser kima y otro scolnan ta bou menasa di tiramento. Aunke cu e situacionnan aki ta dificil di compronde, ta importante pa comunidad para keto un rato y realisa e margen di e situacionan aki. E tipo di actividadnandesastroso aki no ta algo comun pa Aruba y siguramente no ta loke ta wordo visualisa pa ta e futuro di enseñansa ya cu cualkier atentado contra un scol ta un atentado contra Aruba sueneñansa.

“Apesar di tur e contratiemponan aki, e celebracion di 105 añadi existencia di St Dominicus College ta di celebra ya cu ta algo sumamente bunita y grandi”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister ta manda palabranan di felicitacion pa tur maestra y maestronan y tambe pa tur alumno cu nan mayornandi e scol aki y ta desea cu e celebracion aki inspira cadamaestro/maestra pa sigui duna mas pa cu enseñansa di nosmuchanan preparando cada un di nan pa un miho futuro.