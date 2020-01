Polis a detene homber burachi cu a ocasiona accidente na Kudawecha

Diamars anochi Polis di Noord a bay riba e caminda di Kudawecha pa un accidente. Na yegada di e patruya a topa cu e accidente unda un colega Polis na civil Tabata envolvi. Ora a bay chek kiko a pasa, e colega a conta cu e ta bayendo ariba y na dado momento un Yaris color shinishi A-52099 maneha pa un chauffeur bebi a hala den su banda y dal riba su auto. Djey el a sigui core. Mesora e polis no uniforma a bira bek bay su tras y a logra pare banda di veld di Kudawecha. Ora polis a bay papia cu e manehador di e Yaris, e no por a para drechi riba su pianan. Mesora a pidi presencia di trafico pa asina pone e homber supla. Rapidamente trafico a yega na e sitio y polis a pone e homber supla y el a surpasa e limite permiti pa ley. Un rato despues un dama cu ta amiga of ta familiar a presenta y tambe tabata bou influencia. Polis a detene e homber y a pidi presencia di dogcatcher pa asina hibe warda. Polis a hala atencion di e dama cu a yega bebi y a kita e yabi di auto for di dje. E mester a yama su ruman pa hibe cas. E auto di e dama bebi a keda na e sitio banda di caminda. Takelwagen a a presenta pa asina transporta e Yaris accidenta pa warda.