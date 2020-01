Durante un control riba caminda a bin descubri 3 persona illegal den un auto cu a ser para den Avenida Milio Croes

Posted in

Tres persona kedando indocumenta na Aruba, a keda deteni awe den oranan di atardi durante un control inespera riba un vehiculo. Diamars atardi riba Avenida Milio J. Croes polis a para Van di un compania di huur auto pa un control rutinario di trafico. Durante e control e chauffeur si por a mustra su documentacion.Den e auto tabatin otro tres persona cu t-shirt di compania di huur auto pero nan no por a mustra nan papelnan di estadia legal. Personal di Warda Nos Costa (WNC) a controla nan nomber den sistema y no por a haya nada di nan. Polis a escolta e tres hombernan paden di Centro Dakota, cu tabata algun meter for di unda a para e vehiculo pa control.