PROME MINISTER TA BISHITA SCOL BASICO CASIQUE MACUARIMA

Posted in

“E team completo di Scol Basico Cacique Macuarima ta fuerte y nan lo recupera. Nos lo tey pa yuda”

Diamars mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a bishita Scol Basico Casique Macuarima. Manera ya ta conoci, e siman a habri cu e lamentabel noticia cu e scol aki a biravictima di vandalismo na unda cu varios klas a wordo kima. Un hecho cu sigur Gobierno di Aruba ta condena y investigacionnan ta tumando luga pa haya sa kendenan ta e malechornan cu a causa asina tanto destruccion riba e scol akiy na educacion en general.

“Mi no por splica cuanto dolor djis pa wak con destrui e scol a keda. Preguntanan ta keda, Dicon nan a haci’e? Ken a hasi’e? Nan no sa con duro docente y alumnonan ta traha pa nan scol? Nan no sa cuanto placa a wordo inverti den e scol aki? Undanos a bay fout cu nos a crea personanan sin gevoel asina?”, Prome Minister a expresa.

Na luna di april di aña pasa, a lansa un proyecto pilotoinnovativo den educacion primario pa stimula e 21Century Skills for di un edad hoben caba. Scol Basico Cacique Macuarima a wordo scogi pa asina desaroya un programa di innovacion den un manera nobo y unico. Na augustus 2019 a cuminsa cu “touch screen” cual a cay na agrado di e docentenan pero especialmente di e alumnonan cu por a wakvideonan en conexion cu nan lesnan y skirbi riba e “touch screen”. Tanto maestronan y alumnonan tawata hopi contentoy entusiamsa cu e proyecto aki cu tawata un proyecto piloto pa evalua su exitoso pa asina continua cu e proyecto aki na otroscolnan.

“Ta hopi tristo pa mira e proyecto bunita aki wordo destrui paun acto di vandalismo cu ta wordo considera como un crimen. E team completo di Scol Basico Cacique Macuarima, mayornnan, docentenan y alumnonan a traha duro pa logracosnan grandi pa nan scol. Nan ta fuerte y nan lo recupera. Nos lo tey pa yuda. Dios yuda nos pa esaki no pasa mas na nospais. Educacion ta e pilar di nos pais. Y hunto nos mester trahapa percura pa nunca mas e sufri crimen di vandalismo asina”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.