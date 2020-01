Gana costume di Empire Carnival Group cu Coca Cola y Coca Cola No Sugar

ORANJESTAD, Aruba – 14 di Januari 2020: Aña 2020 a cuminsa cu e temporada tan gusta, esta Carnaval. Coca Cola tambe lo ta presente un biaha mas cu premio atractivo p’e pueblo di Aruba. Participa na nos campaña di cumpra Coca Cola of Coca Cola No Sugar y gana pa participa den Carnaval 66.

Pa participa den e campaña aki ta masha facil mes. Cumpra 1 paki di 20oz Coca Cola of Coca Cola No Sugar na un di e 5 localidadnan Do It Center, Mundo Nobo, Hong Kong Supercenter, Winter Garder, of Springfield y participa. Riba bo recibo skirbi bo nomber y number di telefon. Manda un potret di esaki via whatsapp na 5921513.

Den e campaña aki bo tin e oportunidad pa gana 2 costume cu Empire Carnival Group pa tur tres parade, esta Lighting Parade, Playa y San Nicolas. Gana 2 costume pa abo y e persona cu bo kier bay cun’e. Nos lo saca 3 ganado y dia 3 di Februari nos lo ta anunciando e ganadonan. Busca awe mes bo paki Coca Cola of Coca Cola No Sugar y participa den nos campaña.