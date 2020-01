Detencionnan cu entradanan judicial ta sigui tuma lugar capturando sospechosonan peligroso

E Team di Aresto ta keto bay activo hunto cu Atraco Team y Recherche bishitando adresnan riba nos isla. Asina a logra pa haci detencion di mas hende. Ya for di mainta a tira inval. Net prome cu mey anochi dialuna a drenta mas adres. Ainda no ta conoci exactamente e motibo di e inval. Por link esaki na dos caminda. Por link esaki na e detencion di e menor cu menaza riba Colegio Arubano. Tambe por link esaki cu atraconan cu a tuma lugar recien. Den e mesun caya a comete atraco algun siman atras y despues di comete atraco a bay cu auto y trece bek den mesun area. E persona deteni pa Arestatie Team no ta un desconoci di husticia. E ta cay famia di e menor deteni den e caso di menaza pa Colegio Arubano. Asina mes e sospecho ta keda cu e persona deteni ta relaciona cu atraco. E ta un persona cu autoridad ta considera vuurwapengevaarlijk. No ta conoci si a haya arma di candela den e inval aki. Un investigacion basta grandi e tuma lugar henter anochi dor di Cuerpo Tecnico. Ta mustra cu a haya evidencia den e proceso di investigacion di e Team Investigativo depsues cu Arestatie Team a drenta detene e sospechoso busca pa crimennan peligroso atrobe. Ademas di e detencion di e local M.T. na e adres, a detene tambe otronan cu parce no ta local. M.T. a yega di cay cera den pasado pa arma di candela. El a sinta casi dos aña di prison. Awe e tin 21 aña di edad y despues di sinta castigo pa arma ta den man di husticia atrobe. E cas cu nan a drenta ta keda den Korvetstraat. E sospechoso M.T. su adres oficial ta Canoastraat. Ta menciona tambe cu a drenta adres den Canoastraat cu no ta mucho leu pero esaki no por a keda confirma. Nos reporteronan tabata presente den e entrada di un adres cu entrada via Korvetstraat cu Arendstraat. Huez comisario y fiscal tambe tabata presente ora e inval a tuma luga.