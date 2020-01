Polis a detene homber dominicano cu tabata busca problema y ademas a lanta contra polis!

Posted in

Dialuna anochi a drenta informe di cu tin un persona causando problema na Moonlight Bar den Hendrikstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a compronde cu aki ta trata di un homber Dominicano cu tabata causando problema y tabata un menaza pa esnan den e localidad. Ora cu Polis a drenta pa atende cu e asistencia, e homber a bira ataka e Polisnan. E polisnan a drenta den accion mesora. Nan a domine y mande tera. A pone na boei y bin afo cune. A pidi dogcatcher. Mientras cu tabata warda e homber deteni curpa grandi tabata grita y manda palabranan mahos den direccion di Polis. Hasta tabata menaza Polis. A carge cu cuater polis hibe den Dogcatcher. Ora a pone den dogcatcher ainda e tabata menaza Polis cu morto. Un señora cu tabata presente ainda kier a defende e homber y Polis a atende cune tambe. Parce cu tin hende ta kere cu ora Polis yega y haya hendenan asina agresivo mester atende cu nan cu caricia. Esey no ta traha. Ora bo yega pa un asistencia pa un hende cu ta un menaza no tin tempo pa caricia ningun hende. Ta cuestion di bay den accion pa controla e situacion . Esey ta netamente loke a sosode tambe den e restaurant den Hendrikstraat. Despues di bay cune warda a presente dilanti Sub Fiscal. Eynan a dicidi cu e ta keda y a bay cune warda di Santa Cruz unda a dune un cel pa sosega.