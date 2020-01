Polis pa e di tantisimo biaha a bolbe atende cu “Preke” cu ta expone su mes y otronan na peliger.

Dialuna atardi un di e oficialnan di inmigracion na airport a nota cu e conosido “Preke” tabata slenter riba caminda un poco mas pariba di rotonde di Las Americas. Treciendo su mes y trafico den peliger. Esaki no ta prome biaha cu Polis ta presenta pa atende cu “Preke”. Semper ta hib’e cas of Warda, awe no tabata otro. Loke a hala atencion ta cu “preke” tabata yora pero no kier a splica pakico.

Ban wak si den e dianan nos dilanti un instancia por haci algo cu “Preke”. Polis ta man yen casi tur dia cu “Preke”.