Dialuna atardi a drenta informe di cu despues di 3’or di atardi ainda mayornan no a bin busca mucha chikito na St. Rosa College, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ta un werkster so tin na e school y a keda tira bista pa nan voluntariamente. Polis a yama e mayornan y a bin Sali afo cu tabata tin un “misunderstanding” entre e abuelo cu e abuela y pesey nan no a bin busca nan ainda. Entre e abuelonan a keda di Sali pa buscanan mesora.