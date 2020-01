LEONCITA CROES Y NIGEL ST. JAGO CAMPEON DEN DOMINO!!

Kudawecha / Calabas – Recientemente e flamante ekipo di domino Team SNOR a tene su bataya di tur aña pa wak kende ta “Best of the Best” den e unico Domino Square Garden na Aruba, esta 99 Bar & Restaurant! E gaynan cu a bati pecho duro pasobra ta nan t’e campeonnan reinante mester a morde nan lip pisa e biaha aki pasobra den no time nan a cay afo! Segun inside information, un di nan cu ta bisti bril di material organico, bril di “veggie”, a perde 2 biaha tras di otro y a dicidi di bira DJ! En todo caso, cos a mustra tempran caba cu e temporada aki ta otro gay – of galiña – lo bay canta.

Shonnan e winners round ta sali habri brabo brabo mes! Den 4 tanda e duo dinamico di Leoncita Croes y Nigel St. Jago ta ranca sali gana tur wega cu score convincente di 2-0, y ta posiciona nan mes comodamente den final wardando kende lo sali victorioso dje losers round. Mester bisa cu Snor no solamente ta un master den diseña uniform di domino, pero tambe ta campeon pa traha schedule di torneo super complica cu ni expertonan di NASA por decifra! Den un losers round cu ta solamente na Sicilia so nan por compronde, e duo di Snor Perez y Joselito Dijkhoff ta sali victorioso pa asina bay enfrenta Leoncita Croes y Nigel St. Jago den e gran final! Un bataya di kita sombre! Pero … ata cos aki shonnan, manera nan ta bisa na Hulanda “het kan verkeren”! Esnan cu henter anochi a goza brasa habri di open bar cortesia di Nelson “Snor” Perez, awo ta apoyando Leoncita y Nelson! Ora Snor a kere cu e ta home team, ata ta resulta cu e ta away team! Leoncita y Nelson convincentementeta gana Snor y Joselito y asina aki ta pone nan stempel pa temporada 2020!