Net dilanti polis un auto a dal un peaton full na preto bisti na e rotonde Pos Chikito

Dialuna mainta tempran ora cu ainda tabata scurito patruya banda di e rotonde Pos Chikito a wak con un auto a dal un peaton na e rotonde. Mesora a pidi pa ambulans y a baha atende e accidente. A bin resulta cu e chAuffeur di e Toyota 59972 tabata bayendo direccion di Savaneta. Na e birada di e rotonde, e chauffeur a topa diripiente cu un homber bisti full na preto. “Mi no a mir”e mes;” e chauffeur hopi spanta a bisa. E peaton tabata na tino y tabata keha dolor na su pia. Ambulance a yega y personal Paramedico a traha cun’e prome cu a transporte pa hospital.

E accidente a sosode na momento cu awa tabata basha pisa. E chauffeur a soanta asina hopi cu e no a ni brake y a dal e peaton cu full impacto. E suerte te cu door di e trafico e no tabata core duro. Prome el a bisa cu e tabata na caminda pa keur auto. Pero e Polisnan a bise cu e esey no ta e direccion. Despues el a bisa no seguro / number e ta bay paga. E tabata mustra hopi spanta.