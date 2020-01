Posted in

Diadomingo anochi a drenta informe di un caso di kiebro den auto den Lagoenweg, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu anti-socialnan a kibra un benta di auto drenta paden bolter full e auto, te na unda e doño por a mira nan no a bay cu nada, despues lo saca afo si el a perde algo of no.