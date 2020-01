Elecion di Reina di EPI 2020

Temporada di carnaval a cuminsa y EPI ta habri e aña jena cu ambiente carnavalesco organisando e tan spera Eleccion di Reina 2020 cu ta wordo organisa pa studiantenan di EPI pa asina nan siña kiko tur un evento ta trece cune. Fuera di siña e parti organisatorio tur fondo cu lo wordo recauda cu e eleccion, e bar y cushina ta destina pa viahenan educativo cu lo wordo realisa durante e aña escolar aki y lo tuma lugar na New York. E aña aki e eleccion tin como thema: “Lighting & Uniting”, di e forma aki EPI kier uni studiante, unit, scol y aruba henter den e celebracion unico di Aruba su carnaval.

E eleccion di Reina di Colegio EPI ta conoci pa su creatividad y trahenan carnavalesco traha di material recycla y cu detallenan elegante. E huradonan lo tin e tarea dificil di saca e Reina. Tambe lo bai saca diferente premio durante eleccion manera Best Show, Best Costume, Best speech, Best make-up y sin lubida e candidate mas popular.

E candidatanan cu lo competi pa e corona di EPI dialuna awo lo ta un battle of the units:▪ Chenny Karsowidjodjo di Unit Salubridad y Servicio▪ Valeria Guerrero di Unit Economia▪ Richinella Henriquez di Unit Hospitality and Tourism

E studiantenan a cuminsa prepara for di oktober 2019 preparando y organisando diferente actividad pa juda e candidatanan cu nan preparacion, pa nan siña conoce otro mas miho y pa trece goso y alegria den nan participacion pa eEleccion di Reina di Colegio EPI. Actividadnan maneraworkshop creativo pa judanan cu ideanan pa traha nan disfraz duna door di e director di EPI Sr Ryan Maduro, un bustrip rond di Aruba caminda e candidatanan por a disfruta di e lusnan di pasco y dos fotoshoot na the Art capital of Aruba: San Nicolas y den e flora y fauna di Aruba.

Pa medio di esaki EPI kier a invita Aruba completo pa bin presencia e Eleccion di Reina di colegio EPI cu lo tuma lugar dialuna venidero dia 13 di januari y cu lo cuminsa exactamente pa 7’or di anochi den Aruba Entertainment Center na Dakota. Entrada lo ta solamente Afl.12,50 pa persona y ta obtenibel serca diferente studiante cu por contact riba e facebookpage “BO-groep-EPI Unit Economia” of serca e organisadornan of un di e candidatanan.

Cushina y bar lo ta bon surti cu prijsnan atractivo y lo tene e curason y bariga di un y tur contento mientras por disfruta y apoya bo candidata preferi.

EPI lo warda Aruba henter pa jega Entertainment Center dialuna awo pa 7or di anochi pa disfruta y aporta na carnaval y educacion di Aruba!

Lider di e grupo: ​Edelienne Colina ​6628610

Assistant Lider:​Zaina Falconi ​​5602649

FB page:​BO-Groep – EPI Unit Economia