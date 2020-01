ALERTA NA MAYORNAN Casonan di actonan inmoral a consecuencia di weganan online

Posted in

Gobierno di Aruba hunto cu Comision Abuso Sexual di Mucha kier a pone nos comunidad specialmente mayornan cu tin yiu ta hunga ‘online video games’ na altura di lo siguiente;

Comision Abuso Sexual di Mucha a ricibi varios caso di mayornan preocupa cu yamadanan cu nan yiunan ta ricibi via whatsapp di personanan desconoci, tanto local comopersonanan cu ta biba den exterior.

Despues di a papia cu nan yiunan, esakinan a bin declara cu por medio di nan inocencia y confiansa y cu esaki su fin lo ta un simpel amistad, nan mes a suministra e personanan aki nan number di contacto. Esaki a resulta na yamadanan via videocall caminda e ser masculino ta haci actonan sexual y tehasta invita e mucha pa asina nan por topa personalmente.

Casonan aki a sosode por medio di e.o. e tan conoci weganan’Fortnite’ y ‘GTA’. Esaki no ta descarta cu lo tin mas caso cu otro weganan cu tin actualmente.

Ta alerta mayornan pa controla e yiu su telefoonfrecuentemente como tambe ora cu e yiu ta hungando suweganan online, esaki ta conta tanto pa yiu homber como yiumuhe. Evita di post informacionnan personal, manera adres, scol of number di telefoon, tanto den tipo di online gaming of riba medionan social, manera Facebook of Instagram.

Prevencion ta e miho arma cu nos tin contra tur tipo di abuso. Miho preveni cu lamenta.