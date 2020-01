ESTUDIONAN HACI PA BANCO CENTRAL TA SIGUI MANDA ADVERTENCIA RIBA CONSECUENCIA DI FALTA DI UN MANEHO INTEGRAL DI TURISMO!

E ultimo publicacion siman pasa, bou auspicio di Banco Central cu ta trata e topico di “overtourism”, loke nos por yama na papiamento “sobre-turismo”, ta manda un señal bon cla pa nos gobernante, parlamentario, desaroyadornan, conseheronan y ambtenaarnan cu ta ocupa cu prepara maneho y politica di turismo aki na Aruba. E rapporta aki, combina cu esun cu a salioktober 2018, tambe bou auspicion di Banco Central, cu ta trata e apecto di e ciclo di bida di nos turismo y unda cu ta wordo conclui cu Aruba ya a yega na su punto di saturacion y stagnacion.

E señalnan aki sigur tambe ta loke cu desaroyadornan nobo mester tene na cuenta na momento cu nan ta pensa na realisa proyectonan turistico cu ta basa simplemente riba ampliacion di cantidad di camber y no riba diversificacion real di nos turismo. Incluso e ultimo aki ta algo cu tambe lo tin su repercucionnan riba aspectonan manera nos medio-ambiente, e desponibilidad di espacio y capacidad di carga di nos pais. Loke nos ta demostrando desde varios gobernacion cu nos parce di no tin e capacidad di ta creativo pa bin cu otro tipo di desaroyo na Aruba, sino di sigui riba e mesun rail di un economia mono-cultural, haciendo nos hopi dependiente di tur loke ta sosode pafo di nos fronteranan of fuera di nos alcance (manera cambionan climatologico y/o guera).

Na 2015 y 2016 UPP su opinion tocante un Zoetry Hotel na Isla di ora y Bahia Principe na Sero Colorado, porcierto proyectonan di Otmar y AVP, tabata cla y raspa. Esta NO mas hotel, y esakinan pa mesun motibonan, esta efecto riba nos medio ambiente, importacion di mas trahadornan (cheap-labor), cu na su turno lo tin mas consecuencia pa loke ta e presion riba nos infrastructura. Y tur esakinan na su turno lo haci cu Aruba ta bira sobre-pobla, tanto dor di “sobre turismo” como tambe importancion di mas hende cu ta gana sueldo minimo, cu lo nifica importacion di mas problema social. E utlimo aki, combina cu e politica liberal cu e minister di Husticia actual a pasa den Parlamento ta haci cu no solamente e trahadornan ta establece su mes mas facil, sino tambe su famina (unificacion di famia).

E tempo ey, hopi ta esnan cu tabata contra e proyectonan di Otmar y di AVP tanto na Isla di Oro y na Sero Colorado. Awehopi di e hendenan ey a cambia di opinion y di posicion y ta braza e tipo di proyectonan aki. Particularmente pa e hotel nobo na Baby Beach cu ta di Otmar y POR. Y awe e mesun hendenan aki, y tambe partidonan cu ta den coalicion actual ta carga e binimento di mas hotel aki na Aruba. Hipocrecia ta ora cu e mesun hendenan aki cu diripiente ta cuestiona con un Hulandes Europeo ta hinca su placa y CUMPRA un tereno EIGENDOMna Bonaire cu ta ensera 10% di e supervicie di Bonaire. Segun pensamento ta cu e Bonerianonan no ta lanta pa defende nan teritorio, mientras e mesun hendenan aki a sostene cu na Aruba nos ta regala mas di 100.000 meter cuadra na stranhero, unda nos por usa e mesun argumentonan pakico no permiti un Hulandes Europeo haci esaki na Bonaire. Na Aruba parce cu si tabata bon. Hipcrecia den optima forma.

Un di e puntonan di salida basico di UPP desde 2013 ta e importancia pa cumpli cu pensamento di e principionan di People-Planet and Profit. Esta respeta y stimula iniciativanan particular cu ta contribui na e crecemento economico, social y spiritual di nos pueblo, y cu mester desemboca den e prosperidad y bienestar pa nos pueblo, dunando asina pues na e inversionista, tanto local como stranhero, e espacio pa haci ganashi, pero poniendo nos hendenan y nos mama tera central.Pero proyectonan no por hiba nos den direccion di desasternan ecologico (manera ATV’s of hotelnan grandi) y cu ta sirbi UNICAMENTE e interes di e inversionista financiadornan di campaña. Sin papia di e procedencia di e placa cu Banco Central a bisa no ta papia riba e “moralidad” di e placa aki.

Mientras cu e Parlamento nobo comienso di 2018 a pasa un mocion pa trata asunto di moratorio y unda cu Parlamentarionan cu yen di briyo ta sali na defensa di nos medio ambiente y saturacion di nos turismo, ta lastima pa mira cu parlamentarionan, cu tin opinion riba tur sorto di cos, no ta trata e topiconan di saturacion di turismo y e “sobre turismo”.

Parce cu e gran mayoria ta wordo hiba pa fanatismo, lubidando cu e unico pilar economico su stagnacion y presion riba nos capacidad di carga, ta loke ta bay costa nos e saco y cangreu, ora turistanan dicidi di no bishita nos pais mas.

Aki e proverbio na Hulandes: “EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE” ta na su lugar!!!

Partido UPP

Booshi Wever

9 di januari 2020