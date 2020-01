Polis a detene chauffeur burachi cu a pasa door di e rotonde Tarabana, ela bisa cu ta e auto no kier a bira

Posted in



















Diabierna madruga a drenta informe di un accidente na rotonde Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur burachi coriendo cu un Nissan Pulsar no a logra bira na e rotonde y a subi esaki pasa door di e rotonde mandando un baranca basta grandi cu tabata riba e rotonde manda esaki te riba caminda. Polis a purba pusha e baranca pero no a logra. Takelwagen a kita e auto for di caminda y a pone e baranca bel riba e rotonde. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Polis a detene e chauffeur pa a core auto bao influencia y ocasiona un accidente.



















Chauffeur burachi a pasa door di rotonde Tarabana pic.twitter.com/vKfyMCJoOG — Reportero24 (@AWE24) January 10, 2020