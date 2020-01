Apertura B-lab Makerspace na San Nicolas.

San Nicolas, Aruba – 8 Januarie 2020: Diahuebs dia 9 di januari oficialmente Brenchie’s Lab ta habri su porta na San Nicolas, den biblioteca national riba di tres piso (kinderafdeling) ful patras di 5or pa 7or.



E maker space ta duna acceso publico na varios mashin pa fabricacion digital incluyendo 3D printers, laser cutter, vinyl cutter, cnc cutter, como tambe programmable boards mane Arduino y Raspberri Pi y power tools mas tradicional pa traha cu palo mane drill press, bench sander, planner y table saw.



E meta di e makerspace ta pa avansa democratisacion di tecnologia y innovacion. Dor di expande acceso na material pa asina por diseña y desaroya producto y idea nobo. Tanto pa hoben como adulta amateur y professocial. Ademas e espacio lo organisa algun workshop, cuminsando cu robotics club pa hoben tur diamars atardi di 4or pa 6or, y lo bin cu mas actividad durante aña.



Esaki ta un proyecto financia dor di UNOCA cu apoyo di Biblioteca Nacional di Aruba, Futura y Metabolic Foundation. E espacio tin un modelo “pay what you can” unda nos ta pidi un donation di 5 florin per uso di e lab plus e costo di material si ta al caso (10 ct per gram di 3D print). E modelo “pay what you can” kiermen cu si e usuario no tin e fondo pa paga esaki e por paga menos y esnan cu por duna un tiki mas esaki ta wordo aprecia. Si tin hende cu lo kier algun producto diseña y desaroyo pa nan esey lo wordo haci bou un prijs mas commercial.



Brenchie’s Lab tin su sucursal na playa tambe den Biblioteca National y ta maneha Mo-B Lab, di Futura, cu ta bishita various scol rond di Aruba y ta na EPB Hato e simanan aki. Nos ta invita comunidad di Aruba en general y San Nicolas en particular pa pasa diahuebs y wak pa nan mes.