Posted in

KOMUNIKADO DI POLIS

10.35 melding a drenta via Centrale Post cu un atraco lo a tuma ariba un señora banda Rooi Manonchi. Ta resulta cu e señora aki ya na varios ocashon a duna keho di atraco caba cu a resulta cu no tawata berdad. Den e caso di awe a resulta mescos. Dus cu otro palabra no tawatin un atraco.