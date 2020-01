Rocco Tjon: Prome Minister Evelyn Wever-Croes lo sigui baha gasto di Gobierno na 2020

Posted in

Na 2019 pa prome biaha, bou liderazgo di sra. Evelyn Wever Croes, a traha atraves di un plan structura pa baha gasto di Gobierno. E metanan principal pa logra esaki, manera por lesabek den e resumen anual di e Ministerio di Asuntonan General, tawata entre otro pa (1) controla nombracion den aparatogubernamental (2) Baha cantidad di persona cu ta “non-actief”.

CONTROLA NOMBRACION DEN APARATO GUBERNAMENTAL

Conforme e plan di maneho pa reduci e gastonan (BeleidsplanVerlaging Personeelskosten) di personal na 2019 a presupuestasolamente 7.5 miyon florin pa yena vacatura. A resulta cu Gabinete Wever-Croes a logra e meta aki tambe y a keda dentrodi e margennan.

Ta importante pa enfatiza cu e 7.5 miyon florin aki a wordo husaconcretamente pa yena en total 35 vacatura na, Cuerpo PolicialArubano, Brandweer Aruba y Arumil. Pues kinan no ta trata di personal na un bureau di Minister. Pasobra manera nos por lesaden e mesun resumen anual gasto di personal na bureau di sra.Evelyn Wever-Croes ta 8.8 miyon florin menos cu tempo di Mike Eman. Sra. Evelyn Wever-Croes ta maneha su Ministeriocu solamente 21 persona y esaki ta 126 persona menos cu Mike Eman tawata husa pa maneha e mesun Ministerio.

BAHA CANTIDAD DI PERSONA CU TA “NON-ACTIEF”

Un problema grandi cu gobierno mester a atende cune ta empleadonan cu ta cobra un salario pero ta “non-actief”, pues no ta traha. Esaki por tin diferente motibo, pero realidad ta cu e ta “pisa” riba presupuesto y pues ta afecta e maneho. Na aña 2019 a logra baha e grupo di “non-actief” for di 70 persona te cu 23.

Esaki obviamente no tawata posibel sin esfuerzo di entre otrodepartamento di recurso humano y e diferente departamentonangubernamental caminda a ubica e personanan aki. Pues enbes di emplea personanan nobo sra. Evelyn Wever-Croes a atende cu un problema cu Mike Eman a neglisha, y asina structuralmenteta haci e aparato gubernamental mas eficiente. Pero mes of mas importante ta cu e empleadonan aki, cu pa un motibo of otrotawata na cas y kier a contribui awor por haci esaki y asina ta di balor agrega.

MANEHO PA 2020

sra. Evelyn Wever-Croes, den su resumen anual di 2019 a anuncia caba cu na 2020 e lo sigui e mesun rumbo aki. Specificamente lo enfoca riba maneho pa atende cu e fenomenodi “meld ziek” y sigui haci e grupo di “non-actief” mas chikito. Tambe lo bin cu un buelta mas pa ambtenaarnan por aplica pa VUT y lo introduci den colaboracion cu APFA e posibilidad pa ambtenaarnan por bay cu penshun mas trempan.

E maneho di nos Prome Minister, sra. Evelyn Wever-Croes sigurpor conta cu sosten di nos fraccion (MEP) pasobra nos ta wakpasonan concreto y significante pa mehora e servicio di e aparato gubernamental y hisa su eficiencia. Y na mes momentobahando gasto na e ministerionan. Tur esaki a resulta cu sra.Evelyn Wever-Croes a sera presupuesto 2019 cu un un deficit di solamente 4 miyon florin.