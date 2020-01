Auto a pasa dal peaton burachi cu tabata cana zig zag riba caminda na Sabana Berde

Posted in

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na altura di Sabana Berde, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un peaton burachi cu a caba di participa den parada di Flambeu, y cu tabata cana zig zag riba caminda. Un auto a kita p’e pero esun su tras no por a desvia y a dal’e cu su spiel di auto. E peaton a cay y a resulta herida. E impacto tabata asina fuerte cu e peaton, alcansa un poco despues di PriceSmart, a bay cay te na otro banda di caminda, net na altura di Garage Centraal, pero riba e caminda grandi. E auto cu a alcans’e ta un Nissan Cube, color blauw, cu number A-51018. E chauffeur di e auto a bisa cu el a topa cu e peaton su dilanti y no por a haci nada mas. El a dal’e cu e spiel na banda di chauffeur den e caso aki banda drechi. Polis a pidi presencia di ambulance cu a atende e victima, stabilis’e y despues a hospital pa un revision medico mas extenso. Polis di trafico a presenta na e sitio pa investiga e accidente, aunke varios automobilista a para pa testigua cu ta for di un bon pida a nota e peaton canando zig zag memey di caminda, riba un pleno “highway”, anto pa colmo bisti tur na preto.