Polis y ambulans a bay pa un turista cu no ta duna señal di bida den e pool di Renaissance Ocean Suites.

Awe diasabra anochi central di polis ta wordo notifica cu lo mester tin un turista cu no ta duna señal di bida den e pool di Renaissance Ocean Suites.

Di biaha ta manda patruya di polis y ambulance cu urgencia na e sitio menciona.

Enberdad ta topa cu un turista cu no ta dunando señal di bida. Ambulance a haci su maximo pero no por a haci nada mas .

Pa 00:15 dr Texier ta constata morto di e turista femenino nacionalidad mericano di 79 aña di edad. . Causa di morto : e turista a hoga .

Slachtofferhulp a presenta pa brinda asistencia na e famia den e momento dificil aki.

Cuerpo policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecida.

nota di redaccion: maske e informe policial ta indica cu ta den pool, nos colaboradornan y esnan presente sa y por mira claramente cu esaki a sosode na e vijver cu tin dilanti e hotel!