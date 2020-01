Airport a bay riba un stand-by pa un alarma ora un avion a bay baha!

Avion di Aruba Airlines for di Corsou a declara emergencia ora cu nan a ripara cu e landing gear banda drechi no a baha drechi. Net nan tabata bahando. Polis a cera L.G. Smith Boulevard, e crusada banda di Pricesmart, e rotonde di aeropuerto, esta e cruzadanan cu ta cera como custumber pa precaucion a cera caminda pa trafico.

Por lo menos tres di truck di brandweer a presenta como brandweer a bin na post Oscar na aeropuerto situa na Sabana Berde.

E piloto a dicidi di haci algun low pass, despues e avion a baha sin ningun problema. Aparentemente ta sistema hidraulico lo a causa e alarma aki. Medidanan di siguridad di aeropuerto, brandweer, polis, ambulance a kick in e ora pa cualkier inconveniente, pero no tabata tin nada extraordinario.

Los di e declaracion di emergencia. Polis a habri caminda bek algo prome cu 6’or y mey di atardi.

Ta trata aki di un dash 8 cu tabata tin un total di 48 persona abordo, mas 3 miembro di tripulacion.

Afortunadamente tur cos a sali bon den e emergencia aki.