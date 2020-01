Diabierna merdia a drenta informe di un accidente dilanti Tesco na Jaburibari, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta traya un accidente unda un Toyota Passo a bay subi caminda pero no a duna preferencia na e motociclista y nan a dal den otro. Afortunadamente e motociclista no a resulta herida of no tabata desea atencion di ambulans.