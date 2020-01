Posted in

Diahuebs mainta tempran a drenta informe si cu un persona lo a ser atraca den Hendrikstraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin logra haya sa cu no ta victima di atraco e ta pero usador di droga y bebedor cu chollernan cu ora di mester a paga e no tabata tin placa y su bril como tambe su cadena a keda como garantia. Polis a duna e homber un lift pa su cas pa asina e busca placa pa bay busca su pertenencianan cu ela consumi y no tabata tin placa pa paga.