Auto coriendo basta duro a pasa dal otro auto pone perde control y bolter bay cay den e greppel memey di e vianan.

Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente Basta serio riba Avenida Nelson O. Oduber (ex Sasaki weg) banda di e edificio di Guardian Group net despues di e rotonde di Watty Vos Boulevard. Polis a yega na e sitio y a topa cu un auto gebolter, sin chauffeur den dje! Ta trata aki di un auto marca Honda, modelo Civic, color cora scur, numera A-13626, cu a bolter riba e barancanan banda di caminda. Despues di un rato a topa cu un dama bisti na preto, cu a baha for di un otro auto. El a conta Polis na yoramento cu e tabata e chauffeur y tabata coriendo direccion nort y cu na dado momento un otro auto a dal den su banda, pone perde control y a bay bolter. Den su maniobra pa purba evita, el a bolter toch y a bay cay den e rooi memey di e caminda grandi. Den e impacto el a dal den e baranca an grandi poni memey di caminda pa separa e carteranan for di otro. Polis a pidi presencia di ambulance door cu e dama tabata keha di hopi dolor di lomba. Paramediconan a trata e dama na e sitio mes y despues a transport’e pa Hospital pa ricibi tratamento mas avansa.