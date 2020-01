Accidente hit and run na Boegoeroei

Posted in

Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente estilo “Hit & Run” riba e caminda principal di Boegoeroei na Noord, net na e crusada banda di Berloni, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Nissan Cube color blanco, biniendo for di nort bayendo zuid, na dado momento a topa cu un auto marca Mazda, modelo Axela, color shinishi, cu a sali for di e crusada sin paga tino cu auto ta bin for di nort. Consecuentemente e Mazda a dal den e Nissan, pero e chauffeur di e Mazda a opta pa baha na awa. Despues di un rato a topa cune net banda di Femins Bar na Boegoeroei. E chauffeur femenino tabata mustra hopi burachi pasobra apenas e por a para riba su pianan. Riba dje, ela insulta e polis, cu mesora a opta pa detene pa a core auto bao influencia y ocasiona un accidente bandona e sitio y pa insulta polis den ehecucion di su funcion.

A transporta e chauffeur burachi aki pa Warda di Polis na Noord pa duna cuenta di su hazaña. E otro chauffeur femenino den e Nissan Cube a resulta herida y cu ambulance a transport’e pa hospital pa Un chekeo medico. Daño material ta

basta grandi.