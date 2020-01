Ladronnan a kibra glas di un Van pa horta camara di turista

Posted in

Diaranzon anochi un turista cu a bai come na BareFoot Restaurant a bira victima di ladronicia. Ora nan sali for di e restaurant y bay na nan van cu nan a huur esaki tabata kibra. Ta un Hyundai H1 V-4681. Turistanan a bin topa cu e sorpresa cu nan a kibra e glas banda di pasahero y a horta su tas cu tabata tin un camara aden. A bati alarma mesora na polis y banda di e van tabata tin otro auto mas cu nan a kibra e glas di chauffeur. E doño no tabata na e sitio. Papiando cu e turistanan nan ta lamenta paso nan ta bin tur aña Aruba y semper den temporada di december. Awor nan ta bira victima di inseguridad y perde tas cu camara caro cu tabata den e van. A kibra e glas cu algo fuerte y horta.