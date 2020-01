Homber ta bati muher na Alto Vista pero ta e muher mes no kier entrega keho!

Diaranzon anochi a drenta informe cu tin un homber ta batiendo un señora na un cas na Alto Vista, mesora a dirigi Patruyanan na e adres. Na yegada di e patruya nan a papia cu e victima. For di pafo di cura caba por a mira slof gespat y cos di mara cabey y lighter benta. E tabata un sota cu e señora a haya. Polis a papia cune den cas. E homber a disparce for di e sitio. Parce el a core drenta mondi. Polis a busca pero no a topa cune. Papiando cu e señora a purba saca afo loke a pasa. A resulta cu e no kier denuncia e homber despues di haya e bati. Polis a splike cu si e kier e por hacie. E mama di e homber tambe a bin papia cu Polis. El a bin cu un cuchiu skerpi cu parce e señora tabata tin pa defende su mes contra e homber. E mama mes kier pa polis atende seriamente cu su yiu. Prome cu Polisnan a bay for di e sitio, nan a bisa e famia pa avisanan mesora si e homber bolbe. Asina nan lo bolbe pa atende cu e homber. Mientras cu e señora no kier entrega keho nan lo keda cu un problema pa actua.



Nota di redaccion: Cu tanto fanfaria a anuncia un maneho nobo unda cu awor no ta necesario mas pa e dama entrega keho y cu “ambtshalve” e polisnan mes por actua. Con a para cu e maneho di esaki?