Bus nobo di Arubus recien cumpra ya caba cu fayo retrasando clientenan yega nan trabao na ora!

Posted in

Diaranzon anochi algun pasahero usando e servicio di Arubus a core cu un retraso chikito. Nan bus a haya un problema durante e recorido. Ta e busnan nobo cu apenas tin algun siman riba caminda. Manera ta conoci e busnan aki mester a konkel pa logra pone e airco fria cu e clima di Aruba. Tempo nan a yega Aruba nan airco no tabata fria suficiente. Pesey mester a haci cambionan riba henter e sistema di airco. A adapta diferente cos na e motor pa asina pone fanbelt etc cu pulley. Awor despues di varios luna para y algun siman riba caminda e prome dolornan di cabes a cuminsa. Riba caminda den Pastoor Hendrikstraat na San Nicolas e bus a kibra fanbelt cu a bula dal otro fanbelt kibra tambe. A para e bus y paga e motor pa e no keinta y kibra e motor. A busca otro bus pa hiba e hendenan nan destino. E bus nobo nobo a keda para wardando e mecanico bin cu fanbeltnan nobo pa drecha e bus. E mecanico tabata bisa cu ta cosnan cu por pasa. E diferencia y e realidad ta cu e busnan nobo tin mas dolor di cabes cu e bieunan.