V-Auto laga atras habri cu tas di dama y placa den dashboard blokeando habitantenan na Tanki Leendert

Diaranzon mainta den careda di 10or polis a bay na Tanki Leendert. A drenta informacion cu tin un auto sospechoso para dilanti un cas. Esnan di e cas no conoce e auto y tampoco conoce hende cu por a yega cu e auto. Polis a bay controla y e auto tabata habri. A mira cu e auto aki probablemente ta ser maneha pa un dama. Den dashboard tabata tin placa tambe. E number ta V-4760 y ta un Nissan Versa glas preto. Polisnan a pidi pa un takelwagen. No a confisca e auto pero si a hale un banda pa asina no stroba e entrada di otronan cu ta biba na e cas na Tanki Leendert.