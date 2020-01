Candela ocasiona door di vuurwerk a hera pone edificionan haya danjo, bomberonan a actua rapidamente!

Posted in

Diaranzon net despues di tiro a drenta informe di un candela di mondi banda di Xavier University y Kong Wong, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu aki ta trata di un candela di mondi y cu ta birando grandi y a pidi e bomberonan cu mas urgencia. Pero como cu e candela tabata memey di e lugarnan ey mester a bay over na corta e candal di e porta, pa asina por yega mas cerca di e candela, pa por combati esaki mesora y evita danjo na e lugarnan menciona. Segun cu por a tuma nota, e candela a wordo cendi accidentalmente door di vuurwerk, caminda cu a kima basta yerba. E edificio mes no a sufri nada. Bomberonan a sa di domina e candela, di manera cu no a haci daño na e edificio, evitando asina lo peor.