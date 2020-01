Homber no kier compronde cu amor a caba y ta sigui molestia su ex.

Diaranzon mainta polis a detene un homber cu a persigui su ex y hasta a bloki’e cu auto y dal auto. E mes a bay dal despues den cura di cas den area di Madiki y presencia di polis a ser pidi urgente. Ademas Paso e homber a baha y cuminsa maltrata otro homber sinta banda di su ex. E agresor ta trata di e homber cu tin yiu cu su ex pero no por compronde cu cos a caba. Tin dos denuncia haci na Polis pero homber ta sigui molestia. E biaha aki si keda deteni pa intento asesinato y core bou influencia alcohol y tambe pa maltrata un otro persona y menasa hende na e sitio. Ta sigui entrega keho y tambe parce tin video cu por wak exactamente con e caso a sosode.