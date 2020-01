Homber burachi y agressivo tabata causa problema na cas di su suegra

Diamars atardi a drenta informe di cu tin un pelea pisa andando y cu arma blanco na un cas na Soledad, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruyanan a topa un homber di Inicial H. E tabata basta bebi y polis a hale for di e cas unda e tabata causando problema. E homber a bin na cas di su suegra. E tabata cu su pareha y e yiu teenager. Ora e tabata caminda pa cas di suegra el a cuminsa actua agresivo den auto. El a bebe na trabou y djey cuminsa causa problema na caminda pa cas di suegra. E cu e pareha a keda di bay hiba e yiu na cas pa asina nan sigui wak e ambiente cu tin rond. Esey no a sosode pasobra el a cuminsa causa problema. E mucha a spanta y tabata yora. El a cera curpa den camber ora el a yega cas y no tabata sinti su mes bon. Hasta biniendo cas e homber tabata zwaai intencionalmente cu e auto. Ora Polis a yega y tabata atende cu e caso e homber no kier a rasona masha. Leu leu Polis a hala su atencion. Polis a intermedia y papia cu e suegra. E Yerno a kibra e porta di entrada y pesey a detene pa destruccion. Un toaster di traha arepa tambe a destrui y tabata kibra riba vloer pafo di cas. Parce ora e homber bebe e ta bira agresivo y causa problema. El a pidi Polis pa lage bay pasobra ta 31 di December y no kier habri aña den cel. Suegronan ta bisa cu si lage bay e lo bolbe bin causa problema. Polis a bisa e sospechoso cu ta sub fiscal lo dicidi si e lo keda deteni. Leu leu e tabata resisti pero Polis a bise miho e coopera pa e cos cana nechi pe.