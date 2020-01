Accidente basta fuerte cu 3 auto envolvi banda di e pompstation na Paradera

Posted in

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di e pompstation na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sigio. Na yegada di e patruy a bin compronde cu aki ta trata aki di un accidente cu tres auto envolvi. E Suzuki tabata para na e skina wardando pa e subi caminda bay man robes. Dado momento el a mira un van ta bin di Paradera cu velocidad basta halto. El a dicidi pa para, pero un auto berde, un KIA Rio, biniendo for di Piedra Plat a bira na su man robes, pa bay e stacion di gasolin, dilanti di e van, cu e consecuencia cu e van a dal den e auto berde y e auto berde a bin dal den e Suzuki. Debi na e impacto 3 persona a resulta herida di cual un di nan hasta a perde djente, un otro persona tabata tin brasa fractura y e di tercer herido no ta conoci ki lesion exactamente e tabata tin. Tambe tabata tin un mucha chikito di mas of menos 3 aña, kende tambe a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e heridonan. Tabata tin varios ambulance na e sitio. Tur tres herido a bay hospital pa ricibi tratamento medico avansa. Daño material ta considerabel.