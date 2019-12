Hobennan ciclista ta expone nan mes y otronan na peligro den trafico coriendo pa loco!

Posted in

Hopi yamada ta drenta e dianan aki relaciona cu hobennan sin respet cu ta move den caya cu bicicleta. Pa cuminsa no mag di tin vehiculo den caya na cierto orario. Asina mes Polis tabata tin mannan yen cu e hobennan riba bicicleta. Sea nan ta hop of nan ta causa peliger pa esnan haciendo compras den caya grandi. Polis ta bay cada biaha. E hobennan aki ta sin respet y ta hop bicicleta den caya y riba camindanan peligroso cu autonan. Ta stroba e autonan. Dialuna e hobennan a haya bon di bay den caya y pasa tira klapchi riba hende y tambe den porta di negoshi pa spanta hende. Un di nan a ser señala riba un bicicleta cu tire mas grandi of hancho. Despues a drenta informacion cu nan ta den Weststraat. Polis a topa nan y ta detene un ciclista. A confisca e bicicleta tambe. Ora a presente dilanti subfiscal a dicidi di tene cera. A hibe warda di Santa Cruz. E bicicleta a ser tuma den beslag. Accionnan asina mester continua. A yega ora pa pone un fin na e molester cu utimo simannan a lanta cabes debi na hobennan malcria.

