Turistanan a kere cu UTV ta cos pa haci wega cun’e patras di faro y a bolter.

Turistanan ta keda purba nan suerte ora cu nan ta bin Aruba. Varios accidente ta sosode pasobra e turistanan ta haci cosnan robes cu e UTVnan. Cosnan cu normal nan no ta haci na nan pais, nan ta kere cu nan por haci na Aruba. Dialuna atardi dos turista cu tabata casi na final di nan trip cu offroad a accidenta. Ora cu nan a yega pariba di Lighthouse den e santo cora, a cuminsa draai haci maniobra peligroso. Pesey mes nan a perde control y e vehiculo a bolter. A bati alarma y polis cu ambulance a bay pura na e sitio. Na yegada a topa cu e dos turistanan cu ta levemente herida. Nan no tabata interesa den yudansa medico. Nan tabata tin heridanan leve y a keda di handle nan cuido despues. Ademas nan no kier paga pa e servicio. Despues cu a mira cu tur cos ta ok, ambulance y polis a bandona e sitio. E personal di seguro a handle cu nan. E UTV a bay den un pickup di e compania.

