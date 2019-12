Polis a duna multa na nightclub habri despues di e orario stipula den su permiso

Dialuna marduga durante control regular di Polis despues di 1’or di madruga a pasa controla clubnan nocturno y barnan si nan ta cumpli cu e orario di cierre manera stipula den nan permiso. A para bira awor un mal costumber cu cada biaha polis mester pasa bisa nan pa nan sera. Pero tin lugarnan cu tin “vergunning” pa keda habri te cu 3’or, 5’or of 6’or den weekend. Tur cos ta depende di e tipo di permiso cu e negoshi tin. E biaha aki tabata algo no usual a pasa cu e dicho club, mirando cu semper nan ta coopera cu Polis. Despues di e prome bishita regular na e dicho club, tabata necesario pa Polis pasa atrobe. Mas o menos un ora despues, pues den careda di 2’or di marduga, Polis a pasa y a encontra cu e club habri ainda. Varios movecion pafo y paden di e club. Cu asistencia di mas unidadnan policial, a duna multa na e club pa no a cumpli di acuerdo cu su permiso. Mesora tur hende a sali for di e club y fiesta a caba den un forma abrupto.