Polis cu un investigacion di un caso di atraco poco confuso!

Diadomingo anochi autoridad a inicia cu un investigacion riba un supuesto atraco pero poco straño. Algun hende a ranca hendenan for di un auto SUV Toyota 4Runner y bay cun’e lagando e ocupantenan na pia. Djey un rato despues sea a trece e auto bek den mesun caya of ora a bay laga e ocupantenan a laga e auto atras mesora den cercania. Tur esey ta parti di e investigacion. E auto parce dos hende a fia esaki. Djey den cercania di cas di e doño e supuesto atraco a tuma lugar. Segun informacion esnan cu a yega atraca e ocupantenan y bay cu e auto a hiba tambe e celular di esnan den e auto. Mirando cu ta algo cu Polis ta considera serio a activa e departamentonan di recherche y cuerpo tecnico. Tur a papia cu diferente persona y tambe cu e victimanan. A confisca un auto SUV cu ta esun cu atracadornan a kita for di e ocupantenan. Den e proceso di investigacion lo bay saca afo si henter e version ta cuadra cu berdad. Te awor aki tin algun cos cu ainda no ta masha cla pa e team di polis cu a yega of cu ta investigando.