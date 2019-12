Pa motibo di bay cu cliente di otro prostitutanan a pleita mahos cu otro den e hanchinan na Sanicolas

Posted in

Diasabra anochi, tres prostituta a sali for di American Bar, un di nan tabata mustra hopi hostina, e prostituta aki ta yama Nicole nan a cana bay direccion di Jan Steenstraat. E prostitutanan den Jan Steenstraat tabata tin e presentimento caba cu Nicole lo por bin busca problema cu un colega di nan y pa e motibo aki un prostituta tabata para na e skina di caya pa tira bista ki ora, e famoso Nicole lo yega Jan Steenstraat. Na momento cu Nicole y su dos otro coleganan tabata acercando Jan Steenstraat, e prostituta para na e skina di caya a core bay avisa su coleganan, dje ela bay sconde den un di e casnan otro banda di caminda. Nicole den Jan Steenstraat furiosamente a ranca bay ariba y a drenta den un di e cambernan bandi panort, ela gara su colega prostituta den su cabey, a dal’e abao y a cuminsa agredi’e formalmente. Un prostituta bisiña mesora a sali pa yuda su colega. Ela pasa man pa un basora y a cuminsa suta Nicole, mientras cu Nicole tabata agrediendo su colega, e tabata pidi Nicole pa e stop. Nicole den su furia a saca un taser pa agredi su coleganan prostituta. Na e otro banda di caya tabata tin algun prostituta cu tabata mirando e pelea y nan tabata bisa Nicole pa e stop di busca problema. Tambe nan tabata comenta cu Aruba y ni Corsou mester laga Nicole drenta mas pa traha. E pelea a tuma lugar algun minuut, despues cu Nicola a baha su furia, ela baha su saya, hinka su pecho bek den su blusa y a bandona e sitio. E otro dos coleganan cu a compania di Nicole no a mete den e pelea, nan a djes compania Nicole y na momento cu Nicole a cuminsa bringa, nan a bay para te na e skina di caya ward’e caba. Un rato despues di e pelea Nicole y su dos coleganan tabata para bek na e porta pariba di American Bar wardando cliente. E otro prostitutanan di Jan Steenstraat manera cu Nicole a bay, nan a cera e porta di nan camber, lagando basora, cellular, un par di sapato y mas cos benta riba caya. Na yegada di polis den Jan Steenstraat, e damanan a habri e porta di camber y a splica polis kiko a pasa. Ora polis a yega un di e prostitutanan a sali a bay piki nan pertenencianan cu a keda benta riba caya. Polis a bay tambe na American bar pa atende cu e agressor Nicole. E motibo pakiko Nicole a bay te den Jan Steenstraat bay agredi su coleganan prostituta, no ta conoci.