Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente frontaal cu hende herida na altura di Do it na Shaba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up saliendo for di e parkinglot dilanti Do it no a duna preferencia na e s.u.v. biniendo di zuid bayendo nort y e s.u.v. a dal e pick-up bire 180 grado. Aunke e impacto tabata fuerte cu hopi danjo ambos chauffeur a sali illeso.