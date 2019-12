Detencion despues di losmento di tiro cu arma di candela na Pindastraat

Diadomingo mainta a drenta informe di un caso di tiramento na Pindastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un homber a los tiro y cu e ta den cercania. E area aki ta un area conoci cu movecionnan criminal caminda algun dia pasa no mucho leu tabata tin hincamento. Polis a haya informacion y a bay na e sitio. Na yegada a topa cu un homber cual descripcion ta cuadra. A bay atende cune. Y durante e investigacion y listramento segun Polis a haya arma den su poder. A bay over na detencion y trece warda. Sub Fiscal a atende cu e prome parti di e proceso. E polisnan a avisa cuerpo tecnico di Polis pa presenta tambe pa sigui cu e parti di investigacion. Lo chek na su man si e mes ta e persona cu a los e tironan cu e arma confisca. E motibo cu a los tiro y riba ken no ta conoci.