Accidente pisa entre un truck di chupa pos y un Suzuki Alto na Alto Vista

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente basta pisa cu hende herida na e y-splitsing di Alto Vista, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Suzuki Alto maneha pa un dama cu tabata bini for di e caminda Turibana/Alto Vista y a yega na e splitsing pa bay direccion kapel, mientras cu for di e caminda cu ta bin di e kapel tabata bin un truck.

Segun expertonan ta trata di un Y-splitsing caminda trafico di man drechi tin preferencia. Segun por a nota aki, e Suzuki Alto a subi caminda pa bira bay kapel, mientras cu e truck tabata bini y e Alto a bay pega bao di dje.

E impacto tabata basta fuerte, cu mester a pidi presencia di materialen wagen pa por corta full e banda di chauffeur y logra saca e dama, kende tur na henter momento tabata na tino y tabata keha di basta dolor

Despues di casi 20 inuut a logra liber’e y a transporte pa hospital. Su condicion no ta conoci. Chauffeur di e truck si no tabata herida. Daño material causa na e Alto tabata considerabel.