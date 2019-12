MINISTER DI FINANSA CU BON NOTICIA ENTRANTE 1 DI JANUARI 2020 Impuesto riba salario y entrada ta baha

Recientemente Gabinete Wever-Croes a anuncia e subida di ‘minimumloon’ cu a bira Afl. 1.815,35. Minister di Finansa ta informa cu e cambio di e salario minimo aki ta trece cune cu mester ahusta e montante di entrada liber di impuesto (‘belastingvrije voet’). Banda di esaki Minister di Finansa a dicidi pa ahusta e impuesto riba salario y entrada (inkomsten/loonbelasting) na e inflacion bahando asina e impuestonan aki cu 4% entrante 1 di januari 2020.

E ‘belastingvrije voet’ ta subi

Debi cu e minimunloon a subi, a adapta e montante di salario of entrada cu ta liber di impuesto (belastingvrije voet) di Afl. 27.751 pa Afl. 28.861. Esaki ta nifica cu tin algun persona cu lo no paga inkomsten/loonbelasting mas of nan lo bay paga menos na inkomsten/loonbelasting. Por ehempel si bo entrada ta bou di Afl. 28.861,= pa aña, cu ta un salario di mas of menos Afl. 2.400,= pa luna entrante 1 januari 2020 bo no ta paga inkomstenbelasting riba entrada ni loonbelasting riba salario mas. Si bo tin un salario di Afl. 5.490 pa luna, e aña aki bo lo a paga Afl. 5.837 na belasting y otro aña bo belasting lo baha cu Afl. 452 ya cu bo lo paga Afl. 5.412,= na belasting pa aña.

Ta ahusta cobransa di impuesto na inflacion

Minister Xiomara Maduro ta indica cu entrante 1 di januari 2020 e tabelnan di inkomsten/loonbelasting lo wordo ahusta na e 4% di inflacion cual ta e cifra di inflacion registra pa Oficina di Estadistica pa aña 2019. Esaki ta pa yuda trece alivio pa costo di bida. Te na aña 2014 e impuesto riba entrada y salario tabata wordo ahusta automaticamente na inflacion, pero for di aña 2015 a cambia e ley y a laga esaki na e discrecion di e Minister di Finansa. Minister Maduro a tene debido cuenta cu e inflacion y pesey a tuma e decision pa ahusta e inkomsten/loonbelasting na e inflacion pa asina brinda alivio na e clase trahador.

Bon noticia den 2019 y 2020

E aña aki Gabinete Wever-Croes a baha belasting pa pensionadonan y a aumenta pensioen di soltera y pareha, a baha grondbelasting pa un grupo grandi, a baha inkomsten/loonbelasting pa 32.000 persona y a absorba subida di prijs di gasolin cu 37,5 cent cu e meta pa trece un alivio pa Pueblo. Awor entrante 1 di januari 2020 ta subi minimumloon pa Afl 1.815,35, ta reduci tarifa di coriente pa uso domestico cu 10% y comercial cu 7%, ta coregi e tabelnan di inkomsten/loonbelasting na inflacion y ta subi e montante di e ‘belastingvrije voet’ na Afl. 28.861. Esakinan sigur ta bon noticia cu Gabinete Wever-Croes ta anuncia pa drenta aña 2020 y ta muestra cu Gabinete Wever-Croes ta traha seriamente y duro pa brinda alivio na nos Pueblo.