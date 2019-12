Minister di Finansa ta anuncia dos estimulo hopi positivo pa comercio cu lo ta vigente entrante 1 di januari 2020

Posted in

Durante conferencia di prensa diabierna Minister Xiomara Maduro a anuncia dos estimulo hopi positivo pa e sector comercial pa aña 2020.

Prolongacion di e tarifa reduci di 10% riba impuesto di dividendo

Na comienso di aña 2019 y den cuadro di e Reforma Fiscal fase 1, Gobierno a reduci e tarifa di impuesto riba dividendo di 25% pa 10%. Minister Xiomara Maduro ta informa cu comercio a haci bon uso di e facilidad aki y pa e motibo aki, Gobierno ta prolonga e rebaho di tarifa riba impuesto riba dividendo. Cu e maneho favorable aki, Gobierno ta spera cu e companianan cu pa hopi aña no a paga nan dividendo na nan accionistanan, lo haci uso di e rebaho di tarifa di 10% cu lo conta tambe entrante 1 di januari 2020. Gobierno ta spera cu comercio lo inverti e fondonan aki bek den economia manera a haci e aña aki.

Rebaho den e tarifa di impuesto riba ‘Afkooppensioen’

E mandatario ta anuncia cu un otro noticia positivo pa comercio ta cu e tarifa di impuesto riba compra di prensioen propio, e ‘afkooppensioen’, ta baha di un tarifa progresivo pa 10% den aña 2020. Esaki ta beneficioso pa esnan cu tin derecho di pensioen acumula den nan compania priva. E facilidad fiscal aki ta forma parti di e fase 2 di Reforma Fiscal, pero como cu e ta beneficioso por adelanta su aplicacion den espera di e cambio di ley necesario.

Reforma Fiscal ta beneficia comercio tambe

E mandatario ta enfatisa cu esakinan ta cambionan beneficioso, decisionnan positivo di e Reforma Fiscal fase 1 y adelantando riba fase 2. Gobierno lo brinda informacion di demas aspectonan di Reforma Fiscal fase 2, durante e prome lunanan di aña 2020. Reforma Fiscal ta beneficia comercio tambe y na un forma directo of indirecto ta baha e ‘cost of doing business’ na Pais Aruba.

Mas bon noticia pa comercio den 2020

Recientemente Gabinete Wever-Croes a anuncia e rebaho di tarifa di coriente cu 7% pa comercio y esaki lo yuda rebaha e costo di haci negoshi. E introduccion entrante 1 di januari 2020 di un Certificado di Origen digital ta yuda facilita comercio liber entre Aruba y Corsou. Pronto lo finalisa tambe e proceso di negociacion di e zona liber di comercio entre Aruba y Corsou pa por firma un ‘Onderlinge Regeling Vrijhandel’ y asina por exporta sin barera. Esaki lo genera mas actividad economico y tin oportunidad pa crea mas trabou. E mandatario a trece dilanti cu Gobierno ta trahando tambe riba e conectividad maritimo entre e islanan pa por trece berdura y fruta for di Sto. Domingo y riba e proyecto di Fast Ferry. Tur esaki lo yuda comercio na nos Pais. Cu e miras positivo di crecemento economico premira pa Banco Central den aña 2020, Minister Maduro ta invita comercio pa den 2020 nos sigui traha hunto na progreso y bienestar di Pais Aruba.