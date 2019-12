“HOLLANDSE NIEUWE” Y “ARUBAANSE OUDE” VICTORIOSO DEN TORNEO NOS CU NOS!!

Calabas – Shonnan e palabra “Thriller” a keda chikito diadomingo ultimo n’e unico Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant, ora e famoso torneo “NOS cu NOS” di tur fin di aña a tuma un rumbo di “Nos vs Nan”! E ultimo diadomingo merdia dje torneo semper ta reserva p’e veteranonan, esnan cu tin “toque de queda” y cu mester ta na cas tempran prome cu wowo bira “scur”! Wel wel, e biaha aki e “senior citizen” nan a bin ariba steroid, y tabata sufri di side effect cu yama “Roid Rage”!

Tico Velasquez y Don Valeriano de Kort, a.k.a. Kid Kamay, ta elimina Lucas Croes y Arnjo den prome ronde. Salomon y Ronald “Hollandse Nieuwe” ta elimina Yem cu Tinchi. Don Chicho, “Capo di tutti Capo”, hunto cu Ronny ta elemina Ches cu Baldo; y por ultimo Joe “Sera Wega” hunto cu Dolfi “Conar The Barberian” ta elimina Foyan cu Roy! Te awo, prome ronde a pasa manera nan ta bisa na Hulanda “in pais en vree”.

Den segundo buelta, caminda ta cuminsa separa “the men from the boys”, nubianan scur a cuminsa forma n’e horizonte … Salomon cu Ronald ta elemina Tico “V” y “El Teror de Kamay”, y aki un tabla enorme ta bay halto ora fuse di 80 y pico aña bula! Ki mishi un nobato den domino gana Kid Kamay? Tiembla Tierra!! N’e otro mesa, Dolfi y Joe ta pone Chicho cu Ronny “bijt in het stof”, y aki tambe otro tabla ta bay halto ora cu Capo di Sicilia y “Conar The Barbarian” declara “Vendetta”!

Den un tremendo “showdown” Don Chicho y Ronny ta “catch” Don Vale y Tico “V” ta “voetje vrij” bou mesa y mundo ta bira chikito ora el teror de Kamay kier traha “chop soy” dje doño di tienda! The roof is on fire, y Don Chicho y Ronny ta bay cu di tres luga! N’e otro mesa e berdadero espirito di navidad ta na bida. Den tur harmonia y trankilidad ta palabra cu e final ta bay ta un wega so estilo “do or die”, y akinan “in alle rust” Salomon y “The New Kid on the Block” ta haci un “afwerking” chikito cu Dolfi y Joe, pa asina nan titula campeon 2019! Pues shonnan, Salomon y Ronald campeon 2019, Dolfi y Joe subcampeon, y Don Chicho y Ronny merecidamente na tercer lugar. Na final, den un bon ambiente y despues di a bebe un glas di awa cu sucu pa kita e susto, gerente di 99 Bar & Restaurant ta duna tur su fiel cliente nan un tremendo basket y mihor deseonan pa 2020!