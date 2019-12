E conocido choller Frederick Fradl gara despues di a caba di horta na Kingdo Bar Restaurant

Diabierna marduga a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia for di Kingdo Bar & Restaurant, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin logra haya descripcion di e sospechoso cual ta pelon bisti cu short bruin y flanel grijs mesora a cuminza tira bista den e vecindario. Durante e buskeda polis a bin logra topa cu e conocido choller Frederick Fradl cual tabata cuadra cu e descripcion duna mesora a detene Frederick Fradl. E ta un recidivista y ta tambe un adicto. E ta move riba caya sin baña y horta marduga varios caminda. E ta autor di e ladronicianan cometi ripiti riba varios negoshi den area di Eagle. No eynan so pero segun e ta move rond na pia e ta keda wak unda e chens ta. Marduga ta varios vitrina e ta kibra y asina drenta negoshinan. Ta varios grabacion autoridad tin di dje pero nada di detencion. Hasta comerciantenan cu ta bira victima varios biaha a trece e imagennan den publicidad. Diabierna marduga el a bolbe drenta un otro negoshi. E biaha aki den Windstraat na Playa. Ex Mido Restaurant cu awe ta Kingdo Bar Restaurant a haya bishita indesea di Frederick Fradl. A manda bloki kibra e glas y drenta horta. Testigo cu a mira a bati alarma mesora. Nan a duna Polis descripcion di e ladron. A cuminsa un buskeda y ta topa cu Frederick Fradl den e area di Postkantoor na Playa. Ora a pare y controle a haye cu varios cos horta den e restaurant. A detene mesora bay cune warda. E deseo ta pa tene awor si. No djis tene un rato lage bay mientras tin basta denuncia haci cu prueba di video contra Frederick Fradl.