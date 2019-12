Conocido comerciante atrobe den noticia e biaha aki e no kier a paga pa servicio di prostituta!

Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di cu e prostitutanan di un bar na San Nicolas lo tin un cliente cu no kier paga pa e servicio cu nan lo a brind’e, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un comerciante di Playa a bira fastioso. El a coy e placa di e dama, 300 florin cu nan a cobra (X-Mas Rate). E polisnan a puntra e homber si e tin e placa pa sak’e sino e por bay cera. Polis a keda pa testigua cu e homber ta saca e placa y paga manera mester ta of palabra. E damanan tabata furioso pasobra e conocido comerciante aki no kier a paga. E damanan a cera e homber den camber te ora Polis a yega. Ora cu Polis a yega nan a habri porta y e homber a paga. Despues di paga e por a subi su auto y coy rumbo pa su cas….pero cu 300 florin menos den su cartera!