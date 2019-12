SV Royal Power Tat Fat Home Depot serando aña cu nan Christmas Dinner tradicional

E fuerte equipo SV Royal Power a sera aña cu nan tradicional Christmas Dinner dialuna ultimo na residencia di Endy Croes. Manera custumber na final di aña pa ta mas specifico na inicio di December Royal Power tin su Reunion General cu su miembronan unda nan ta repasa henter e aña. Nan ta discuti profundo tur torneo y campeonatonan cu nan a participa y ta palabra hunto kiko tur por a bay mihor pero mesun momento ta planea nan Christmas Dinner como ultimo actividad y ta planifica alaves henter aña 2020. Den 2020 Royal Power lo hunga minimo campeonato di fast pitch cu ta alrededor di 20 pa 24 wega mientras Royal Power lo competi den Copa Noord y lo ta organisador di Copa Noord 2020. Pronto den Januari lo jama reunion pa cu ambos campeonato cu miembronan pa discuti fechanan axacto y tur detayes. E aña aki a escohe pa celebra e Christmas Dinner na residencia di Endy Croes. Esaki a bay den un ambiente unico. Tambe ta un custumber cu SV Royal Power ta nombra su MVP di aña. Atleta Jair Thompson ta bay cu e premio MVP 2019. Endy Croes a hiba un discurso recapitulando en corto historia di Royal Power. Den 2019 Royal Power a conquista un biaha mas Campeon AA fast pitch di Aruba. A gradisi tur e familiaresnan pa nan pasenshi cu e hungadornan cu ta pasa hopi tempo for di cas practicando y compitiendo. Alaves a gradici Tat Fat Home Depot pa nan uniform y Romar Trading y Heineken pa e aporte na balanan pa campeonato henter aña. Durante e anochi a organisa un contest di baile unda e parehanan mester a baila 4 diferente ritmo. Finalmente e pareha Kenny Hart y Joally Flanegin a bay cu e premio di e competencia aki. DJ Alvin all the way a sigui pone ambiente mientras Poy Flanegin a keda pa sera e fiesta poko despues di Misa di Aurora. Directiva di SV Royal Power desea e famia di Royal Power, e famianan deportivo di Aruba y henter Pueblo un bon cambio di aña y ohala cu 2020 por trese felicidad y prosperidad pa un y tur.



